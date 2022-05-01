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Обвалення залізничного моста в Курській області зв'язали з диверсією

Фото: у Курській області заговорили про диверсію на залізниці (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Часткове обвалення залізничного моста в Курській області (Російська Федерація) біля кордону з Україною сталося в результаті диверсії. Слідство встановлює подробиці інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.

"На жаль, інформація підтвердилася, це була диверсія, тому заведено кримінальну справу. Слідчі органи, фахівці силових органів будуть розбиратися. Більш детальну інформацію дамо трохи пізніше", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці на ділянці залізниці Суджа - Сосновий бір у Курській області частково обвалився міст. Російська влада відразу не називала причину інциденту.

Крім того, сьогодні знову були чутні вибухи під Білгородом. Як з'ясувалося, в районі цього російського міста загорівся об'єкт Міністерства оборони Росії.

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