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Обвалення будинку в Майамі: знайшли ще чотири жертви

Автор: Даша Харченко

Кількість загиблих внаслідок обвалу житлового будинку біля Майамі знову зросла. Стало відомо про 64 жертви.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таким чином рятувальники витягли з-під уламків ще чотири тіла.

"Загальна кількість підтверджених смертей зараз складає 64.76 залишаються потенційно зниклими безвісти", - сказала мер округу Маямі-Дейд Даніелла Лавін Кава.

Напередодні було відомо про 60 загиблих.

Нагадаємо, дванадцятиповерховий будинок в Серфсайді обрушився у ніч на 24 червня, причини досі не названі.

У зв'язку з трагедією президент США Джо Байден оголошував надзвичайну ситуацію у Флориді.

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Майами