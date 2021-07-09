UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обрушение дома в Майами: нашли еще четыре жертвы

Автор: Даша Харченко

Число погибших в результате обвала жилого дома возле Майами вновь возросло. Стало известно о 64 жертвах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Таким образом спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела.

"Общее количество подтвержденных смертей сейчас составляет 64.76 остаются потенциально пропавшими без вести", - сказала мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

Накануне было известно о 60 погибших.

Напомним, двенадцатиэтажный дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня, причины до сих пор не названы.

В связи с трагедией президент США Джо Байден объявлял чрезвычайную ситуацию во Флориде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Майами