"Краде у бідних": у Росії чоловіка оштрафували за пост про Путіна

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Суд в Росії оштрафував жителя Владивостока, який написав у соцмережах пост про те, що президент РФ Володимир Путін краде гроші у бідних. Сума штрафу - 40 тисяч рублів (приблизно 15 тисяч гривень).

Про це повідомляє МБХ медіа.

Чоловік на ім’я Гій Какабадзе у 2019 році опублікував фотографію Путіна в соцмережах з підписом "Робін Пут. Краде у бідних, віддає багатим". А потім опублікував пост з написом "країна у д*пі". Зараз всі пости видалені. Таким чином, як йдеться в протоколі, активіст висловив неповагу до "органів, що здійснюють державну владу в РФ".

А в листопаді 2020 року його заарештували на сім діб за статтею про демонстрацію нацистської символіки через картинки із зображенням Путіна в нацистській формі і свастикою на тлі.

Нагадаємо, депутат Миколаївської облради від ОПЗЖ Максим Невінчаний потрапив у скандал з новорічним привітанням. Чиновник опублікував фотографію, на якій зображений президент Росії Володимир Путін під час новорічного звернення. Користувачі мережі вже повідомили, що написали заяву в СБУ.