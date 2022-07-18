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Росія оштрафувала Google на майже 22 млрд рублів за матеріали про війну в Україні

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Москва, Понеділок 18 липня 2022 19:07
Росія оштрафувала Google на майже 22 млрд рублів за матеріали про війну в Україні Фото: Росія оштрафувала Google через відео про війну в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія оштрафувала компанію Google через відмову видалити інформацію про війну в Україні. Штраф складає понад 21,7 млрд рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

У суді пояснили, що відеохостинг YouTube, що належить Google LLC, відмовився видаляти суперечливі відео. Вони нібито містить недостовірну інформацію про хід "спецоперації", ображають Збройні сили РФ, пропагують екстремістські погляди та ідеологію терористичних організацій.

Також Роскомнагляд вимагав видалити відео з "закликами до участі в несанкціонованих акціях, зокрема адресовані неповнолітнім".

Сума штрафу становить близько 10% від річних доходів компанії в Росії.

Нагадаємо, що Youtube видалив понад 9 тисяч каналів, які поширювали фейки про війну в Україні.

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