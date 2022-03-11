ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Всі освітні установи Черкас призупиняють учбовий процес

Новость на русском →
Черкаси, П'ятниця 11 березня 2022 18:59
Всі освітні установи Черкас призупиняють учбовий процес Фото: Всі освітні установи Черкас призупиняють освітній процес (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В школах Черкас буде призупинено освітній процес, аби запезпечити безпеку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анастасію Чубіну, заступницю міського голови.

"Освітній процес в Черкасах - призупиняється. Це вимушена міра, і віримо, короткострокова. Слава Україні", - написала чиновниця.

Зазначимо, що після вторгнення Росії на територію України і введення воєнного стану, більшість освітніх закладів України призупинило навчання.

При цьому деякі області оголосили про поновлення навчального процесу. Переважно - в дистанційній формі.

Раніше ми писали, що приватні дистанційні школи безкоштовно вчать школярів. В МОН розповіли, як скористатися послугами.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Безпольотна зона. Як Україні закрити небо від літаків і ракет РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Безпольотна зона. Як Україні закрити небо від літаків і ракет РФ