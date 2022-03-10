Приватні дистанційні школи безкоштовно вчать школярів: як приєднатися

Під час воєнного стану багато дистанційних шкіл надають безкоштовний доступ до навчання всіх охочих до них приєднатися школярів.

Як це зробити, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.

Дистанційна школа Атмосферна школа надає безкоштовний доступ до пакету "Слухач" із готовими навчальними матеріалами, які можуть використовувати й учителі.

Дистанційна школа DAR відкрила навчальну платформу для всіх учнів 7-11 класів.

Академія сучасної освіти А+ створила онлайн-проєкт для всіх дітей України, які можуть доєднатися до занять у Zооm.

Команда Jamm School організувала дистанційну школу для учнів 5-11 класів.

Дистанційна школа Optima School відкрила безоплатний доступ до річних матеріалів для 1-11 класів. Після реєстрації всі бажаючі отримають посилання та паролі для входу.

Платформа сучасної освіти ThinkGlobal Online доєднує до живих уроків, надає навчальні матеріали та проводить додаткові активності для діток. Слідкуйте за розкладом.

Дистанційна школа Liko Education Online відкриває безплатний доступ до навчання на платформі Liko Education Online для всіх охочих. Інструкція для реєстрації на навчання (2-11 класи) за посиланням.

Alterra School відкриває екстернат-платформу. Користувачі зможуть отримати доступ до матеріалів і тестів. Подробиці тут.

Освітня платформа OkStudy розпочала безоплатні та щоденні онлайн-зустрічі з дітьми від 6 років: танці, ігри, англійська, перегляд фільмів тощо. Розклад щодня оновлюється в Telegram-каналі.

Комп‘ютерна Академія ШАГ організувала безкоштовну серію онлайн майстер-класів і тематичних зустрічей для дітей 7-14 років: безпека в інтернеті, створення та перші кроки для заробітку на NFT, розробка ігор за допомогою Construct. За оновленнями слідкуйте на сайті.

Науковий ліцей Клима Чурюмова відкрив реєстрацію на онлайн-уроки та регулярні щоденні зустрічі дітей із психологом. Програма дає можливість дітям слухати предмети шкільної програми, науково-популярні лекції, авторські курси від вчених, митців, цікаві інтерактиви неформальної освіти та долучатися до мовного клубу. Протягом дня плануються регулярні включення психологів.

Центр дистанційної освіти Джерело надасть вільний доступ до повного пакету Слухач (1-11 класи) для самонавчання. Реєстрація за посиланням.

Проєкт School Navigator надасть доступ до записів уроків, а також уроків у режимі реального часу українською, англійською та російською мовами. Реєстрація тут.

Математична онлайн-платформа GIOS відкрила безкоштовне підключення до платформи, реєстрація за посиланням.

Науково-дослідницька школа Базис спільно з Viber-спільнотою Школа_інфо проводять освітню ініціативу для учнів початкової та середньої школи України.