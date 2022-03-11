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Все образовательные учреждения Черкасс приостанавливают учебный процесс

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Черкассы, Пятница 11 марта 2022 18:59
Все образовательные учреждения Черкасс приостанавливают учебный процесс Фото: все образовательные учреждения Черкасс приостанавливают образовательный процесс (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В школах Черкасс будет приостановлен образовательный процесс, чтобы обеспечить безопасность

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анастасию Чубину, заместительницу городского главы.

"Образовательный процесс в Черкассах - приостанавливается. Это вынужденная мера, и верим, краткосрочная. Слава Украине", - написала чиновница.

Отметим, что после вторжения России на территорию Украины и введения военного положения, большинство образовательных учреждений Украины приостановило обучение.

При этом некоторые области объявили о возобновление учебного процесса. Преимущественно - в дистанционной форме.

Ранее мы писали, что частные дистанционные школы бесплатно учат школьников. В МОН рассказали, как воспользоваться услугами.

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