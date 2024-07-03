Обиделась на "русофобию". РФ приостановила участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Что предшествовало

Напомним, 13 февраля глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия хочет прекратить свое участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Он назвал ПА ОБСЕ "несамостоятельной и политизированной организацией".

При этом несколько дней назад ПА ОБСЕ приняла резолюцию, которая признает действия российских оккупантов в Украине геноцидом.

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