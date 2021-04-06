Кабмін хоче оновити закон про охорону атмосферного повітря: що пропонує документ
Кабінет міністрів підтримав оновлення закону про охорону атмосферного повітря. Документ розроблений Міндовкілля та вже пройшов погодження з усіма зацікавленими органами.
Про це повідомляє урядовий портал.
Відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря" має посилити відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря.
У документі прописаний чіткий перелік документів, що подаються підприємствами для отримання дозволу; онлайн-формат подачі таких документів (е-повітря); терміни дозвільної процедури.
Також урегульовується участь громадськості у прийнятті рішення; зв'язок дозволу на викиди з оцінкою впливу на довкілля.
Закон передбачає щорічне звітування підприємствами про виконання природоохоронних заходів; неможливість перенесення їх виконання.
Скасовується ведення Переліку організацій, які мають право розробляти документи для отримання дозволу на викиди.
"Закладені у законопроекті механізми підвищать рівень екологічної безпеки, сприятимуть запобіганню та зменшенню рівня забруднення атмосферного повітря", - заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.
Нагадаємо, в Україні за три роки хочуть запровадити публічну систему моніторингу стану повітря. Кожен українець зможе отримати інформацію про стан повітря у своєму місті й про шкідливість для його здоров’я.
Як писало РБК-Україна, станом на 10 лютого Київ знову увійшов до топ-20 міст з найбруднішим повітрям у світі. Концентрація шкідливих речовин в повітрі майже у два рази вище норми.
Крім того, в січні теж було зафіксовано сильне забруднення повітря в Києві.