Кабмін хоче оновити закон про охорону атмосферного повітря: що пропонує документ

Кабінет міністрів підтримав оновлення закону про охорону атмосферного повітря. Документ розроблений Міндовкілля та вже пройшов погодження з усіма зацікавленими органами.

"Закладені у законопроекті механізми підвищать рівень екологічної безпеки, сприятимуть запобіганню та зменшенню рівня забруднення атмосферного повітря", - заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Скасовується ведення Переліку організацій, які мають право розробляти документи для отримання дозволу на викиди.

Також урегульовується участь громадськості у прийнятті рішення; зв'язок дозволу на викиди з оцінкою впливу на довкілля.

У документі прописаний чіткий перелік документів, що подаються підприємствами для отримання дозволу; онлайн-формат подачі таких документів (е-повітря); терміни дозвільної процедури.

Відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря" має посилити відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря.

Нагадаємо, в Україні за три роки хочуть запровадити публічну систему моніторингу стану повітря. Кожен українець зможе отримати інформацію про стан повітря у своєму місті й про шкідливість для його здоров’я.

Як писало РБК-Україна, станом на 10 лютого Київ знову увійшов до топ-20 міст з найбруднішим повітрям у світі. Концентрація шкідливих речовин в повітрі майже у два рази вище норми.

Крім того, в січні теж було зафіксовано сильне забруднення повітря в Києві.