Скасування безвізу з Росією. В РНБО спростували найпоширеніші фейки
Україна з 1 липня скасувала безвізовий режим з Росією. В РНБО спростували головні фейки про перетин кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.
Так, у суспільстві поширюється інформація, що уряд нібито заборонив в’їзд громадян РФ в Україну. Насправді втратила чинність лише угода про безвізові поїздки, яка була підписана 16 січня 1997 року в Москві. Тобто для росіян почав діяти візовий режим.
Тепер громадяни Росії для в'їзду в Україну повинні мати:
- запрошення з України;
- чинний закордонний паспорт РФ та українську візу;
- ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає;
- суму, не меншу 20 прожиткових мінімумів на місяць - 52 тисячі гривень.
Також поширюється фейк, що росіяни, які не підтримують війну та живуть в ЄС, не можуть заїхати до України. Такі люди можуть звернутися до закордонних дипломатичних установ України для оформлення віз.
Раніше ми повідомляли, що з 1 липня Україна ввели візовий режим з Росією.
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