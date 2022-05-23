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Вибухи в Коростені: пошкоджена залізнична інфраструктура

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 10:25
Вибухи в Коростені: пошкоджена залізнична інфраструктура Фото: вибухи в Коростені пошкодили залізничну інфраструктуру (facebook.com)
Автор: Олександр Білоус

В результаті нічних вибухів у Коростені ніхто не постраждав. Одна з ракет пошкодила залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Житомирської обласної Військової адміністрації Віталія Бунечка в ефірі національного телемарафону.

За його словами, вибухи в місті сталися близько 2 і 4 години ночі. Під час першого спрацювала ППО і болванка впала на з житлових масивів, не заподіявши значних пошкоджень.

"О четвертій (годині, - ред.) приліт в залізничну інфраструктуру", - сказав Бунечко, зазначивши, що "головне, що від нічних обстрілів ніхто не постраждав".

Як повідомляло РБК-Україна, у Коростені Житомирської області в ніч на 23 травня пролунали два вибухи, під час чергової повітряної тривоги - ще один. Перед вибухами було видно спалахи

Нагадаємо, раніше у місті Малин Житомирської області 22 травня прогриміли вибухи. Загинув працівник "Укрзалізниці", ще чотири людини отримали поранення.

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