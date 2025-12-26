Обязательная военная подготовка для медиков: что изменится с 1 января 2026 года

Речь идет о Законе Украины №4538-IX "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который регулирует подготовку офицеров запаса медицинской службы.

Кого касаются изменения

Согласно закону, на добровольных началах военную подготовку будут проходить граждане Украины, которые:

имеют или получают высшее образование не ниже уровня бакалавра;

пригодны к военной службе по состоянию здоровья;

прошли профессионально-психологический отбор.

В то же время обязательной такая подготовка станет для студентов, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, при условии пригодности к службе и прохождения отбора.

Высшие учебные заведения всех форм собственности, имеющие лицензию на подготовку медиков и фармацевтов, обязаны обеспечить прохождение студентами военной подготовки по программе офицеров запаса.

Зачем это нужно

Принятый закон должен обеспечить государство необходимыми военно-медицинскими кадрами. Ожидается, что его реализация:

повысит качество и своевременность медицинской помощи военным;

улучшит медицинское обеспечение на догоспитальном, госпитальном и реабилитационном этапах;

усилит способность медицинских подразделений ВСУ и других военных формирований в условиях особого периода.

Таким образом, государство формирует системный резерв медицинских офицеров для нужд обороны и безопасности страны.