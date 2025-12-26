RU

Общество Образование Деньги Изменения

Обязательная военная подготовка для медиков: что изменится с 1 января 2026 года

Фото: Студенты-медики будут проходить обязательную военную подготовку (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу закон, который делает военную подготовку офицеров запаса обязательной для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Речь идет о Законе Украины №4538-IX "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который регулирует подготовку офицеров запаса медицинской службы.

Кого касаются изменения

Согласно закону, на добровольных началах военную подготовку будут проходить граждане Украины, которые:

  • имеют или получают высшее образование не ниже уровня бакалавра;
  • пригодны к военной службе по состоянию здоровья;
  • прошли профессионально-психологический отбор.

В то же время обязательной такая подготовка станет для студентов, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, при условии пригодности к службе и прохождения отбора.

Высшие учебные заведения всех форм собственности, имеющие лицензию на подготовку медиков и фармацевтов, обязаны обеспечить прохождение студентами военной подготовки по программе офицеров запаса.

Зачем это нужно

Принятый закон должен обеспечить государство необходимыми военно-медицинскими кадрами. Ожидается, что его реализация:

  • повысит качество и своевременность медицинской помощи военным;
  • улучшит медицинское обеспечение на догоспитальном, госпитальном и реабилитационном этапах;
  • усилит способность медицинских подразделений ВСУ и других военных формирований в условиях особого периода.

Таким образом, государство формирует системный резерв медицинских офицеров для нужд обороны и безопасности страны.

Напомним, с сентября 2025 года в Украине ввели обязательную базовую общевойсковую подготовку для студентов вузов. Она предусматривает 300 академических часов: теорию в учебных заведениях и практику в учебных центрах ВСУ.

Теоретический курс будут проходить все студенты, практический - мужчины, пригодные по состоянию здоровья, женщины могут участвовать добровольно. После завершения подготовки студенты будут принимать присягу, получать сертификат и военно-учетную специальность, освобождающую от срочной службы.

Также мы рассказывали, что базовую военную подготовку должны пройти кандидаты на должности в госслужбе, органах местного самоуправления или прокуратуре.

