Обязательная военная подготовка для медиков: что изменится с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу закон, который делает военную подготовку офицеров запаса обязательной для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Речь идет о Законе Украины №4538-IX "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который регулирует подготовку офицеров запаса медицинской службы.
Согласно закону, на добровольных началах военную подготовку будут проходить граждане Украины, которые:
В то же время обязательной такая подготовка станет для студентов, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, при условии пригодности к службе и прохождения отбора.
Высшие учебные заведения всех форм собственности, имеющие лицензию на подготовку медиков и фармацевтов, обязаны обеспечить прохождение студентами военной подготовки по программе офицеров запаса.
Принятый закон должен обеспечить государство необходимыми военно-медицинскими кадрами. Ожидается, что его реализация:
Таким образом, государство формирует системный резерв медицинских офицеров для нужд обороны и безопасности страны.
Напомним, с сентября 2025 года в Украине ввели обязательную базовую общевойсковую подготовку для студентов вузов. Она предусматривает 300 академических часов: теорию в учебных заведениях и практику в учебных центрах ВСУ.
Теоретический курс будут проходить все студенты, практический - мужчины, пригодные по состоянию здоровья, женщины могут участвовать добровольно. После завершения подготовки студенты будут принимать присягу, получать сертификат и военно-учетную специальность, освобождающую от срочной службы.
Также мы рассказывали, что базовую военную подготовку должны пройти кандидаты на должности в госслужбе, органах местного самоуправления или прокуратуре.