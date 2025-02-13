В Минобороны сказали, каким добровольцам могут отказать в подписании "Контракта 18-24"

Добровольцам 18-24 лет, желающим служить в армии по "мотивационному контракту", могут отказать в службе. Это касается тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире "Радио Свобода"

По словам Лазуткина, все будет зависеть прежде всего от представителей военных бригад. Они будут отбирать среди 18-24-летних тех, кто может должным образом выполнять все боевые задачи.

"Это зависит от тех представителей бригад, которые будут эту рекрутинговую часть выполнять. Будут подбирать, так сказать, команду под себя", - заявил Лазуткин.

По словам спикера Минобороны, особое внимание будут уделять психологической устойчивости будущих солдат. Если у человека "расшатана психика", то ему вряд ли позволят подписать контракт.

Вместе с тем, по словам Лазуткина, 18-24-летние смогут вне очереди пройти военно-врачебную комиссию. Медицинские учреждения для прохождения ВВК добровольцы будут выбирать самостоятельно.

"Проблем там с очередями, с какими-то нюансами не будет", - подчеркнул представитель Минобороны.

Добровольцы, не имеющие серьезных проблем со здоровьем, смогут быстро пройти ВВК и присоединиться к армии, как заверил Лазуткин.

"Контракт 18-24"

В Украине на днях запустили новый проект военной службы "Контракт 18-24" Таким образом, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет имеет возможность подписать контракт и присоединиться в ряды ВСУ.

Для добровольцев предусмотрели льготы и выплаты. В частности, им обещают финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона гривен, "нулевую" ипотеку, бесплатное обучение и медицинское обеспечение. Кроме того, бойцов будут готовить по стандартам НАТО и позволят выезжать за границу уже после 1 года службы.