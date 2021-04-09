Загострення ситуації у межі України: США підтримують контакт і з Києвом, і з Москвою

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена підтримує тісні контакти зі своїми союзниками, Росією та країнами регіону у зв'язку з нарощуванням російських військ на кордоні України.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

"Ми підтримуємо контакти на багатьох рівнях. Президент США провів телефонну розмову зі своїм українським колегою минулого тижня. Тому, можу вас запевнити, що ми продовжуємо дипломатичну взаємодію з країнами регіону, включаючи Росію і Україну, а також нашими європейськими союзниками, стосовно російської агресії біля кордонів України", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.

Пізніше стало відомо, що США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

До цього у президента Росії Володимира Путіна заявили про можливу загрозу самій РФ через ескалацію ситуації на Донбасі. Таким чином, стягування військ пояснюють необхідністю забезпечення своєї безпеки.