ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через загострення на Донбасі

Київ, Неділя 06 вересня 2020 22:47
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через загострення на Донбасі
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим через сьогоднішнє загострення на Донбасі. Українська сторона хоче обговорити шляхи виходу з ситуації, що склалася.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Сьогоднішні обстріли на Донбасі глава українського відомства назвав спробами зірвати режим припинення вогню і створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання.

"Україна виступає за безумовне та неухильне дотримання режиму припинення вогню. Шлях до миру і деокупації наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя", - наголосив він.

Кулеба додав, що українська сторона вже задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню на Донбасі, а також проінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Красногорівки проросійські бойовики з гранатомету обстріляли позиції Об'єднаних сил, поранивши при цьому українського військового.

Пізніше окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по оборонцях Причепилівки, в результаті чого загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ДонбасДмитро КулебаЛавров
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся