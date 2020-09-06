Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через загострення на Донбасі

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим через сьогоднішнє загострення на Донбасі. Українська сторона хоче обговорити шляхи виходу з ситуації, що склалася.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Сьогоднішні обстріли на Донбасі глава українського відомства назвав спробами зірвати режим припинення вогню і створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання.

"Україна виступає за безумовне та неухильне дотримання режиму припинення вогню. Шлях до миру і деокупації наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя", - наголосив він.

Кулеба додав, що українська сторона вже задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню на Донбасі, а також проінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Красногорівки проросійські бойовики з гранатомету обстріляли позиції Об'єднаних сил, поранивши при цьому українського військового.

Пізніше окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по оборонцях Причепилівки, в результаті чого загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.