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Загострення на Донбасі: СБУ перехопила розмови бойовиків про обстріли

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Донбас, Вівторок 22 лютого 2022 17:11
Загострення на Донбасі: СБУ перехопила розмови бойовиків про обстріли Фото: бойовики на Донбасі (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Служба безпеки України перехопила розмови бойовиків, які влаштували лютневе загострення на Донбасі. На оприлюднених записах вони обговорюють обстріли та провокації проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що на записах бойовики між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації і обстрілюють мирне населення; обговорюють залучення російського "полку Кадирова"; а також розповідають, що самі ж і влучили в "прикордонний пункт" ФСБ Росії в Ростовській області, і підтверджують, їх снаряди влучили в Луганську ТЕС, в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання.

Розмови вдалося перехопити в ході контррозвідувальної роботи СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителів Щастя Луганської області евакуюють, якщо обстріли триватимуть з нинішньою інтенсивністю.

Днями Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту, але в РНБО спростували звинувачення.

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Служба безпеки України Загострення на Донбасі
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