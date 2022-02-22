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Обострение на Донбассе: СБУ перехватила разговоры боевиков об обстрелах

Новина українською →
Донбасс, Вторник 22 февраля 2022 17:11
Обострение на Донбассе: СБУ перехватила разговоры боевиков об обстрелах Фото: боевики на Донбассе (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Служба безопасности Украины перехватила разговоры боевиков, которые устроили февральское обострение на Донбассе. На обнародованных записях они обсуждают обстрелы и провокации против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что на записях боевики между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население; обсуждают привлечение российского "полка Кадырова"; а также рассказывают, что сами же и попали в "пограничный пункт" ФСБ России в Ростовской области, и подтверждают, их снаряды попали в Луганскую ТЭС, в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения.

Разговоры удалось перехватить в ходе контрразведывательной работы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Счастья Луганской области эвакуируют, если обстрелы будут продолжаться с нынешней интенсивностью.

На днях Россия обвинила Украину в обстреле пограничного пункта, но в СНБО опровергли обвинения.

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Служба безопасности Украины Обострение на Донбассе
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