Обострение на Донбассе: СБУ перехватила разговоры боевиков об обстрелах

Сообщается, что на записях боевики между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население; обсуждают привлечение российского "полка Кадырова"; а также рассказывают, что сами же и попали в "пограничный пункт" ФСБ России в Ростовской области, и подтверждают, их снаряды попали в Луганскую ТЭС, в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения.

Разговоры удалось перехватить в ходе контрразведывательной работы СБУ.