Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових

Фото: бойовики на Донбасі

Українські захисники отримали осколкові поранення

У неділю, 12 липня, проросійські бойовики на Донбасі, проігнорувавши мирні домовленості, поранили двох українських військових. Стріляли з мінометів і гранатометів.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Як наголошується, обстріли відбувалися поблизу населеного пункту Опитне.

"Збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об'єднаних сил неподалік Опитного, в Донецькій області.

В результаті обстрілу двоє українських захисників отримали осколкові поранення. Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали в лікувальний заклад", - йдеться в повідомленні.

Українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо, 11 липня збройні формування РФ на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, поранивши трьох українських військовослужбовців.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі 10 липня в результаті обстрілу один український вояк загинув і троє отримали поранення.