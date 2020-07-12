Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових

Українські захисники отримали осколкові поранення
У неділю, 12 липня, проросійські бойовики на Донбасі, проігнорувавши мирні домовленості, поранили двох українських військових. Стріляли з мінометів і гранатометів.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Як наголошується, обстріли відбувалися поблизу населеного пункту Опитне.
"Збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об'єднаних сил неподалік Опитного, в Донецькій області.
В результаті обстрілу двоє українських захисників отримали осколкові поранення. Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали в лікувальний заклад", - йдеться в повідомленні.
Українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Втрати окупантів уточнюються.
Нагадаємо, 11 липня збройні формування РФ на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, поранивши трьох українських військовослужбовців.
Також РБК-Україна писало, що на Донбасі 10 липня в результаті обстрілу один український вояк загинув і троє отримали поранення.