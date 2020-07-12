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Бойовики за добу 10 разів обстріляли позиції ООС, троє військових поранені

Україна, Неділя 12 липня 2020 07:54
Бойовики за добу 10 разів обстріляли позиції ООС, троє військових поранені
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти стріляли з заборонених мінометів

У суботу, 11 липня, збройні формування Росії на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілу поранено троє українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики використовували заборонені мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли велися біля Водяного, Мар'їнки та Авдіївки. Також ворог вів вогонь по захисниках Новотошківського, Майорська і Оріхового.

Постраждалих військових доставлено в медичні установи, їм надана невідкладна допомога лікарів.

За підтвердженими даними розвідки, за минулу добу наші захисники знищили трьох і поранили одного загарбника. Крім того, за уточненими даними, 10 липня втрати противника додатково склали ще одного загиблого.

Наголошується, що з початку поточної доби противник знову відкривав вогонь.

Нагадаємо, 10 липня на Донеччині унаслідок ворожих обстрілу один український вояк загинув і троє отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, на Донеччині загинув 31-річний український військовий з 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

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