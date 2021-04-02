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Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС

Новость на русском → Гнутове, П'ятниця 02 квітня 2021 14:31
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС Фото: на Донбасі пораненого бійця ООС (mil gov ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики на Донбасі, станом на 12:00, сім разів порушили режим "тиші". В результаті обстрілів отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

На Луганському напрямку біля населеного пункту Новотошківське бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів, повідомляють в Міноборони.

На Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Гнутове та Пищевик обстрілювали позиціїї ООС з мінометів 120-го калібру, також вогонь вели із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один воїн зі складу операції Об’єднаних сил дістав поранення. Захиснику оперативно надали допомогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше українська розвідка повідомила, що Москва завершує підготовку заходів для провокації українських військових, щоб почати наступ вглиб території України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій.

Крім того, у президента Росії Володимира Путіна відповіли, що переміщення військ російською територією не має турбувати сусідні країни.

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Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
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