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Обійшлося без втрат: бойовики на Донбасі знову застосували заборонену зброю

Автор: Наталья Скороход

Бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу, 14 жовтня. При цьому вони використовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Поблизу Південного окупанти вели вогонь по позиціях наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Новолуганського позиції українських бійців ворог обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також в районі Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Як відомо, застосування мінометів калібру 120 мм заборонено мінськими домовленостями.

За минулу добу в лавах наших воїнів втрат немає.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі розміщують важку техніку. ОБСЄ помітила танки, "Гради", гаубиці, гармати та інше озброєння в Луганській області.

Раніше повідомлялося, що на Донбас прибув "гумконвой" з Росії на окуповані території. Україна пояснила, чому проти такої "допомоги".

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Донбас