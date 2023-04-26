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Защитники города держатся. Военные рассказали о ситуации в Бахмуте

Фото: военные рассказали о ситуации в Бахмуте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные продолжают вести постоянные обстрелы украинского города Бахмут и окрестностей. Враг круглосуточно обстреливает позиции Сил обороны по артиллерии и авиации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командир 127-й бригады Теробороны ВСУ Роман Грищенко.

По его словам, россияне широко используют тяжелые огнеметные системы. Однако, несмотря на постоянные обстрелы, защитники города держатся.

"Хочу поблагодарить граждан Украины и всего мира за поддержку наших героев. Это неоценимый вклад в подъем боевого духа воинов, защищающих Бахмут", - рассказал Грищенко.

Напомним, вчера украинские военные на запорожском направлении уничтожили российскую станцию РЭБ с символическим названием "Дзюдоист".

Ранее мы также показывали, как украинские морпехи уничтожили российский танк Т-80.

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