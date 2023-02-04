RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Защитники Мариуполя и снайперы из-под Бахмута. Украина вернула из плена 116 человек

Фото: из российского плена вернулись еще 116 человек (t.me/ermaka2022)
Автор: Мария Кучерявец

Украина сегодня, 4 февраля вернула из российского плена еще 116 людей. В их числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака.

По его словам, домой удалось вернуть 87 воинов ВСУ, двое из которых - из ССО.

Также речь идет о восьми бойцах ТрО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.

Среди них двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

Вместе с тем Украине удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев, а именно: Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью.

Также возвращено тело погибшего воина-добровольца-украинца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину - Кулика Евгения Олеговича.

Напомним, что ранее обмен пленными анонсировала российская сторона. Там заявили, что РФ якобы удалось вернуть 63 своих военных.

Добавим, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к родственникам пленных с призывом не называть их фамилий, чтобы не усложнять работу по возвращению военных домой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакОфис президентаОбмен пленными