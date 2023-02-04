В России заявили об очередном обмене пленными
Минобороны России заявили об очередном обмене пленными. Из Украины якобы вернулись 63 российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский РБК.
По информации российской стороны, им удалось освободить группу лиц "чувствительной категории". Также там утверждают, что обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.
Отметим, что украинская сторона в настоящее время не подтвердила обмен. Поэтому пока непонятно сколько военных удалось освободить Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что Украине удалось вернуть тела около 150 украинских воинов. Пока это был один из самых больших обменов.
Также вчера мы писали, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Стамбуле провел встречу со своим турецким коллегой Шерефом Малкочом. Стороны обсудили освобождение украинцев из российского плена.
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