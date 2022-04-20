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Оборонні компанії та олігархи. Британія введе нові санкції проти РФ цього тижня, - ЗМІ

Фото: Британія введе нові санкції проти РФ цього тижня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Великобританії цього тижня планують ввести нові санкції проти Росії. Вони можуть торкнутися російських компаній військово-промислового комплексу і олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як інформує видання, посилаючись на обізнане джерело, ймовірно, будуть націлені на російські військові та оборонні компанії, а також на ще більшу кількість олігархів та соратників Путіна.

За даними співрозмовника агентства, Лондон також розглядає підвищення мит на деякі російські товари.

Крім того, зазначає джерело, найближчими тижнями Великобританія може запровадити санкційні заходи щодо "осіб і структур, які поширюють дезінформацію".

Нагадаємо, перебуваючи з візитом в Україні британський прем'єр Борис Джонсон пообіцяв, що Британія щотижня посилюватиме санкції проти Росії і поставить Києву бронетехніку і протикорабельні ракети.

Додамо, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн поінформувала лідерів країн Заходу щодо роботи над новими санкціями проти Росії. Вони, зокрема, можуть включити сферу енергетики.

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