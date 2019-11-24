В оборонний бюджет США можуть закласти санкції проти "Північного потоку-2"

Конгрес США може включити положення про санкції проти газопроводу "Північний потік-2" в американський оборонний бюджет на 2020 рік. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на голову комітету міжнародних справ Сенату США Джима Ріша.

Закон про національний оборонний бюджет є одним з найважливіших документів, що визначає оборонні видатки США. Включення такого положення до проєкту означатиме, що існує спільна позиція з цього питання в обох палатах Конгресу США та в банківському комітеті.

Як зазначається, такі санкції можуть змусити компанії відмовитись від участі в "Північному потоці-2".

"Це принесе їм великі видатки. Гадаю, якщо санкції пройдуть, росіяни будуть змушені шукати інші шляхи, щоб це зробити", - наголосив Ріш.

Текст документа поки не розкривається, але сенатор заявив, що положення про санкції буде співзвучним з ідеями, закладеними в законопроекті, який у липні подав сенатор Тед Круз.

Зазначається, що законопроєкт Protecting Europe's Energy Security Act of 2019 (S. 1441) пропонує запровадити санкції проти суден, які беруть участь у побудові російського трубопроводу "Північний потік".

Нагадаємо, 30 жовтня уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі.

Крім того, Бундестаг прийняв законопроект про внесення змін до законодавства для реалізації оновленої газової директиви Європейського союзу.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник держсекретаря США Джон Салліван повідомив, що США будуть допомагати Україні із зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Проект Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже наявного Nord Stream. Передбачається, що його потужність другої гілки становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку.