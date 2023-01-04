Оборонные нужды Украины и ситуация на фронте: Зеленский поговорил с премьером Дании

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Одной из тем обсуждений стали оборонные нужды нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter .

"Обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен оборонные нужды Украины на фоне вызовов и угроз со стороны РФ. Подробно ознакомил с ситуацией на фронте. Скоординировали дальнейшие шаги для укрепления украинско-датского партнерства", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, вчера, 3 января, президент обсудил оборонные нужды Украины с премьером Норвегии Гаром Стере.

Также мы писали, что несколько недель назад правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.