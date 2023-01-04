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Оборонные нужды Украины и ситуация на фронте: Зеленский поговорил с премьером Дании

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Киев, Среда 04 января 2023 18:56
Оборонные нужды Украины и ситуация на фронте: Зеленский поговорил с премьером Дании Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Одной из тем обсуждений стали оборонные нужды нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен оборонные нужды Украины на фоне вызовов и угроз со стороны РФ. Подробно ознакомил с ситуацией на фронте. Скоординировали дальнейшие шаги для укрепления украинско-датского партнерства", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, вчера, 3 января, президент обсудил оборонные нужды Украины с премьером Норвегии Гаром Стере.

Также мы писали, что несколько недель назад правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины.

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