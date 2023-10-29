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Оборонные пакеты и не только. Зеленский анонсировал важные шаги перед зимой

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку к важным шагам, которые будут предприняты уже в начале ноября. Главная цель - подготовка к зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Уже готовимся к важным шагам, запланированным на первые недели ноября. Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины", - сказал президент.

По данным Зеленского, главное внимание будет уделено новым оборонным пакетам и развитию отношений с Европейским союзом.

"Готовим и международные мероприятия, запланированные в Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной", - добавил глава государства.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. При этом недавно россияне впервые за полгода атаковали энергосистему Украины. Были небольшие отключения в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, готова ли энергосистема Украины к повторению сценария прошлой зимой.

Больше об энергетике и подготовке к зиме - читайте в интервью главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для РБК-Украина.

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Владимир Зеленский