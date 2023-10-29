Оборонні пакети і не тільки. Зеленський анонсував важливі кроки перед зимою

Український президент Володимир Зеленський анонсував підготовку до важливих кроків, що будуть здійснені вже на початку листопада. Головна мета - підготовка до зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
"Вже готуємося до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі цей листопад та грудень мають стати вагомими для України", - сказав президент.
За даними Зеленського, головна увага буде приділена новим оборонним пакетам та розвитку відносин із Європейським союзом.
"Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною", - додав глава держави.
Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. При цьому нещодавно росіяни вперше за півроку атакувати енергосистему України. Були невеликі відключення у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях.
Раніше в "Укренерго" розповіли, чи готова енергосистема України до повторення сценарію минулої зими.
Більше про енергетику та підготовку до зими - читайте в інтерв'ю голови "Укренерго" Володимира Кудрицького для РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.