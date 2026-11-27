Украинские оборонные компании ищут инженеров, умеющих совмещать искусственный интеллект с разработкой электроники, сенсоров и роботизированной техники. Таких специалистов на рынке не хватает, поэтому производители рассматривают кандидатов и других инженерных отраслей.

По оценкам AI HOUSE, в украинском Defense Tech работает около 500 AI-специалистов. Среди сменявших работу опрошенных именно оборонные технологии показали наибольший рост доли трудоустроенных среди бизнес-секторов.

Несмотря на приток кадров, производителям все еще сложно найти людей с нужными навыками. Больше всего не хватает специалистов по встроенным системам, электронике, сенсорике, радиочастотным системам и конструированию. Представители компаний рассказали исследователям, что поэтому рассматривают и кандидатов из смежных отраслей, в том числе инженеров по автоматизации, схемотехнике и разработке медицинского оборудования.

Еще одна особенность отрасли - высокие требования к опыту. Среди опрошенных AI-специалистов уровня Middle в Defense Tech работают 10%, тогда как среди начинающих уровня Trainee и Junior - всего 2%. Наем усложняют и высокие нагрузки и ответственность за результат, к которым не все кандидаты готовы.

Для работы в Defense Tech важны и фундаментальные инженерные знания. Среди них представители компаний называют математику, физику и материаловедение. Научная степень в соответствующей области может быть преимуществом при найме.

"Важно, чтобы молодые инженеры имели возможность приобретать практический опыт еще до выхода на рынок труда. Это особенно актуально для таких направлений, как Embedded AI и робототехника, где теоретической подготовки недостаточно", - отметила министр цифровой трансформации Оксана Ферчук.

Авторы исследования считают Embedded AI и робототехнику перспективными направлениями развития украинского искусственного интеллекта. Для подготовки инженеров они рекомендуют расширять образовательные программы по этим технологиям, On-device AI и Computer Vision.

Потребность в новых компетенциях растет вместе с развитием украинского AI-рынка. В 2026 году количество AI-специалистов увеличилось на 18% и достигло 7200 человек. По прогнозу AI HOUSE, к 2030 году их численность может возрасти почти вдвое до 13 000.