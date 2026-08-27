Оборонная промышленность Украины использует не весь потенциал: на что не хватает финансирования

Разрыв между производственным потенциалом и финансированием

В конце 2025 года производственные возможности украинского ОПК оценивались в 35 млрд долларов в год, тогда как доступное финансирование покрывало не более трети этого потенциала.

К концу 2026 года возможности отрасли могут вырасти до 60 млрд долларов в год, из которых более 35 миллиардов будут приходиться на производство дальнобойного оружия.

Для реализации такого потенциала необходимы средства, в частности на:

закупку комплектующих;

оплату производства;

расширение предприятий;

выполнение долгосрочных контрактов.

Особо значительный дисбаланс наблюдается в производстве беспилотников. Украинские предприятия могут производить до 8 млн дронов в год, но не имеют государственных заказов на весь этот объем.

В то же время 76% вооружения, которое государство централизованно закупало в конце 2025 года, уже приходилось на украинских производителей.

Таким образом, по данным спецпроекта, проблема заключается не в отсутствии производственных возможностей украинской оборонной промышленности, а в разрыве между ее потенциалом и финансовыми возможностями государства.

В чем угроза недостаточной загрузки ОПК

Глава Национальной Ассоциации Оборонной Промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский отмечает, что недогрузка производств создает риск потери созданных во время войны компетенций.

"Мощности предприятий загружены на небольшой процент от возможного, и если их не скачивать, они деградируют", - отмечает он.

По оценке NAUDI, дополнительное финансирование и стабильный государственный заказ позволили бы украинским производителям более полно использовать уже созданные мощности.