В обороне победы не добьешься. Украина перейдет к наступательным операциям, - Сырский

По словам Сырского, глобальные планы России на 2026 год не изменились. Враг нацелен на всю Украину и своих планов придерживается.

"Все направления ведения наступательных действий тоже остаются теми, что и были, меняются только сроки, количество вооружения, личного состава. Все остальное остается такими, как было. То есть они придерживаются своих планов", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что Украина продолжит обороняться, но и будет проводить наступательные операции.

"Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не получишь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу", - заявил главком.

Сырский пояснил, что такой подход приводит к тому, что россияне вынуждены привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение и боеприпасы, чтобы сдерживать активные действия Сил обороны.