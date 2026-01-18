В обороне победы не добьешься. Украина перейдет к наступательным операциям, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал, что Украина будет проводить наступательные операции, поскольку в обороне победу не одержать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для LB.ua.
По словам Сырского, глобальные планы России на 2026 год не изменились. Враг нацелен на всю Украину и своих планов придерживается.
"Все направления ведения наступательных действий тоже остаются теми, что и были, меняются только сроки, количество вооружения, личного состава. Все остальное остается такими, как было. То есть они придерживаются своих планов", - сказал главнокомандующий ВСУ.
Он отметил, что Украина продолжит обороняться, но и будет проводить наступательные операции.
"Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не получишь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу", - заявил главком.
Сырский пояснил, что такой подход приводит к тому, что россияне вынуждены привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение и боеприпасы, чтобы сдерживать активные действия Сил обороны.
Напомним, что в период с августа по октябрь 2025 года украинские военные проводили контрнаступательные действия на Донбассе.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на то время Силы обороны Украины рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска. Кроме того, россияне в этих боях потеряли более 13 тысяч солдат.
Стоит отметить, что несколько недель назад на тот момент еще глава ГУР (ныне глава ОП) Кирилл Буданов озвучил ключевые цели России на 2026 год. По его словам, Москва хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область.
Детальный разбор того, что Кремль планирует в Украине в 2026 году - читайте в материале РБК-Украина.