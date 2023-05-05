ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для обороны Крыма. В сети пишут о начале вербовки жителей Евпатории в ЧВК

Новина українською →
Евпатория, Пятница 05 мая 2023 19:33
Для обороны Крыма. В сети пишут о начале вербовки жителей Евпатории в ЧВК Иллюстративное фото: в сети пишут о начале вербовки жителей Евпатории в ЧВК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жителей Евпатории якобы пытаются завербовать частные военные компании. Их хотят использовать для обороны Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Канал утверждает, что в Евпатории только начали вербовку в ЧВК. Жителям города обещают, что их не отправят на передовую. В случае согласия их обязанностями будут: ежедневное посещение полигона для боевого обучения и оборона города, если начнется тревога. Новым членам ЧВК обещают выдать оружие.

При этом их якобы не планируют отправлять даже за пределы временно оккупированного россиянами полуострова.

Напомним, ранее стало известно, что ЧВК "Вагнера" в рамках вербовки новых наемников рассылает жителям Кубани письма с призывами воевать.

Также мы писали, что, по данным Генштаба, в Луганской области россияне готовят 500 завербованных заключенных для войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евпатория Крим Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой