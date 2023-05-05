Для обороны Крыма. В сети пишут о начале вербовки жителей Евпатории в ЧВК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

Канал утверждает, что в Евпатории только начали вербовку в ЧВК. Жителям города обещают, что их не отправят на передовую. В случае согласия их обязанностями будут: ежедневное посещение полигона для боевого обучения и оборона города, если начнется тревога. Новым членам ЧВК обещают выдать оружие.

При этом их якобы не планируют отправлять даже за пределы временно оккупированного россиянами полуострова.