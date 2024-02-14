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Для обороны Авдеевки и Купянска привлекут резервы, - Сырский

Фото: Сырский заявил, что для обороны Авдеевки и Купянска привлекут резервы (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Для обороны Авдеевки и Купянска будут привлечены резервы. Также на этих направлениях проведут перегруппировку войск и сил, чтобы остановить наступление врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

Соответствующее решение было принято после визита нового главнокомандующего и министра обороны Рустема Умерова на Авдеевское и Купянское направления.

Сырский отметил, что для снижения наступательного потенциала оккупантов будет проведена перегруппировка украинских войск и будут привлечены резервы.

"По результатам работы принял оперативные решения по привлечению резервов, боевых систем, огневой поддержки и перегруппировке войск и сил на этих направлениях, а также локализации вражеских сил для снижения его наступательного потенциала", - сообщил он.

Сырский также обсудил с командирами вопросы боевого обеспечения подразделений.

"Учитывая быструю смену обстановки на поле боя, делегировал командирам полномочия самостоятельно принимать соответствующие неотложные решения для сохранения жизни личного состава", - заявил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что оккупанты на Авдеевском и Купянском направлениях наращивают свои усилия, бросая на "мясные штурмы" десятки и сотни солдат, обстреливают прифронтовые территории. В то же время Силы обороны наносят врагу потери. Только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили 29 атак российских оккупантов.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что Сырский и Умеров отправились на фронт, чтобы осмотреть ситуацию в районе Авдеевки, Купянска и Ламана.

 

Фото: Сырский и Умеров побывали на фронте (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Бои за Авдеевку

Авдеевку называют "вратами в Донецк", российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.

Сейчас захватчикам удается заходить на окраины Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш отметил, что оккупационные войска находятся в частном секторе города, но до "все пропало" еще далеко.

В ВСУ считают, что если оккупационные войска выйдут к артерии поставок в Авдеевке, это усложнит логистику наших войск.

Как могут развиваться бои за город и есть ли угроза окружения - читайте в нашем материале.

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