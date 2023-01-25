Защитник "Питтсбурга" с дублем шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Канадский ветеран оформил дубль и отдал 2 результативные передачи в сверхрезультативном поединке против "Флориды" (7:6 ОТ). Именно он в стартовом периоде впервые вывел "Пингвинз" вперед.

Хозяева льда быстро пропустили две шайбы от "Пантерз". Однако голы Ракеля (Летанг стал ассистентом) и Хайнена позволили сравнять счет. А потом 35-летний защитник классно подставил клюшку под бросок Дюмолена от синей линии.

В третьем периоде Летанг принял участие в голевой комбинации, завершившейся шайбой Малкина. Так счет стал 6:5 в пользу "Питтсбурга", однако флоридцы отыгрались за 2,5 минуты до сирены и перевели игру в овертайм. Там Летанг стал главным героем, забросив победную шайбу мощным выстрелом под ближнюю штангу.

Дополнили топ-3 звезд вингер "Бостона" Давид Пастрняк и защитник "Анахайма" Кэм Фаулер. Крайний нападающий "Брюинз" шайбой и тремя ассистами обеспечил выездную победу над "Монреалем" (4:2). Второй же оформил дубль и отдал результативную передачу против "Аризоны" (5:2).