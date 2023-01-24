Вингер "Торонто" с четырьмя пунктами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после очередного игрового дня регулярного чемпионата избрала крайнего нападающего "Торонто Мейпл Лифс" Вильяма Нюландера первой звездой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Шведский хоккеист приложился к домашней победе над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2). Именно он заложил старт камбэка "Торонто" на старте второго периода.
Нюландер получил передачу от Тавареса и с нескольких метров совершил бросок в дальнюю девятку ворот островитян. Далее он отблагодарил партнера голевой передачей в большинстве во время второго взятия ворот, а затем ассистировал и Ярнкруку. А под занавес 20-минутки классным броском завершил затяжную атаку "Мейпл Лифс".
Благодаря подвигам Нюландера "Торонто" закрепился на второй строчке Атлантического дивизиона НХЛ. Канадцы набрали 66 очков и уже на семь пунктов опережают "Тампу-Бэй". "Айлендерс" же с четырьмя поражениями подряд продолжают отставать от топ-5 дивизиона Метрополитен.
В топ-тройку вечера также попали центрфорвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанеджад и вингер Эндрю Манджапане из "Калгари Флэймз". Первый оформил дубль и отдал ассист в противостоянии с "Флоридой" (6:2). Тем временем второй помог одолеть "Коламбус" (4:3 ОТ) голом и двумя результативными передачами.
К слову, накануне вингер "Аризоны" Келлер возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Вегаса".
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