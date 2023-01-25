Оборонець "Піттсбурга" з дублем шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео
Результативна гра оборонця "Піттсбург Пінгвінз" Кріса Летанга дозволила йому очолити трійку зірок чергового ігрового дня в Національній хокейній лізі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Канадський ветеран оформив дубль і віддав 2 результативні передачі в надрезультативному поєдинку проти "Флориди" (7:6 ОТ). Саме він у стартовому періоді вперше вивів "Пінгвінз" вперед.
Господарі льоду швидко пропустили дві шайби від "Пантерз". Однак голи Ракеля (Летанг став асистентом) і Хайнена дозволили зрівняти рахунок. А потім 35-річний оборонець класно підставив ключку під кидок Дюмолена від синьої лінії.
У третьому періоді Летанг узяв участь у гольовій комбінації, що завершилася шайбою Малкіна. Так рахунок став 6:5 на користь "Піттсбурга", однак флоридці відігралися за 2,5 хвилини до сирени та перевели гру в овертайм. Там Летанг став головним героєм, закинувши переможну шайби потужним пострілом під ближню стійку.
Доповнили топ-3 зірок вінгер "Бостона" Давід Пастрняк і захисник "Анахайма" Кем Фаулер. Крайній нападник "Брюїнз" шайбою і трьома асистами забезпечив виїзну перемогу над "Монреалем" (4:2). Натомість другий оформив дубль і віддав результативну передачу проти "Арізони" (5:2).
До слова, напередодні нападник "Торонто" Нюландер опинився нагорі підбірки з чотирма пунктами проти "Айлендерс".
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