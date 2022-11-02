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Баскетбольная сборная Украины объявила состав на матчи отбора к ЧМ-2023: какие потери команды

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Киев, Среда 02 ноября 2022 10:52
Баскетбольная сборная Украины объявила состав на матчи отбора к ЧМ-2023: какие потери команды Фото: Тайм-аут сборной Украины на Евробаскете-2022 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Со списком баскетболистов на предстоящие матчи квалификации к чемпионату мира-2023 определился тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Айнарсом Багатскисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

В ростер "сине-желтых" попали 12 исполнителей. Вне состава прогнозируемо оказались представители Украины в НБА – Святослав Михайлюк и Алексей Лень. Также отсутствует центровой Дмитрий Скапинцев, занимающийся поисками клуба.

Вернулись в сборную ветераны – защитник Липовой и центровой Кравцов. Также нашлось место в национальной команде для ряда баскетболистов, не попавших в финальную заявку на Евробаскет-2022. Приедут в лагерь "сине-желтых" отцепленные тогда форвард Крутоус, Павлов, Войналович и Ковалев.

На ноябрь запланированы два официальных поединка сборной Украины. Против сборной Нидерландов 11 ноября подопечные Багатскиса сыграют на выезде, а 14 ноября в Риге примут исландцев. Для сохранения шансов на выход из группы украинская сборная обязана побеждать в обоих матчах.

Состав сборной Украины на матчи квалификации к ЧМ-2023:

защитники

Денис Лукашов
Илья Сидоров
Иссуф Санон
Александр Ковляр
Александр Липовой

форварды

Иван Ткаченко
Павел Крутоус
Сергей Павлов
Андрей Войналович
Артем Ковалев
Вячеслав Бобров

центровые

Владимир Герун
Вячеслав Кравцов

Баскетбольная сборная Украины объявила состав на матчи отбора к ЧМ-2023: какие потери команды

К слову, в октябре ФБУ продлила контракт с Багатскисом до завершения отборочного цикла.

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