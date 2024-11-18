Оборона ВСУ Покровска заставила РФ изменить план кампании на востоке Украины, - ISW

В материале говорится, что войска РФ не смогли оккупировать Покровск после 8 месяцев наступательных операций. Однако имели последовательное продвижение в западной части Донецкой области.

Фронтальное наступление РФ на Покровск потерпело фиаско

По мнению эксперта ISW и автора отчета Анжелики Эванс, украинские оборонные операции в сочетании с ограничениями российских стратегических и оперативных резервов живой силы и материальных средств заставили Кремль отказаться от своего первоначального плана кампании фронтального наступления на Покровск.

При этом в публикации также обращается внимание, что в целом россияне начали наступление на Покровск в тот момент, когда у Украины были значительные ограничения в ресурсах, в частности после приостановки помощи со стороны США осенью 2023 года.

Что касается украинской обороны города Покровск, то она основана на интеграции успешных инноваторов и операторов БПЛА с наземными силами, говорится в отчете.

Враг пытается охватить Покровск

"Сейчас российское военное командование пытается охватить Покровск с юго-запада через Селидово и выровнять линию фронта западнее Курахово и севернее Угледара", - пишет аналитик ISW.

Отмечается, что войска РФ недавно захватили Селидово и используют оккупацию Угледара для продвижения в Курахово, но продвижение россиян стоит им потери значительного количества личного состава и бронетехники, в сочетании со временем.

"Операции украинских беспилотников продолжают играть решающую роль в сдерживании российских механизированных маневров и препятствии российским войскам в полной мере использовать текущие ограничения живой силы Украины", - говорится в материале.

По мнению эксперта ISW, способность ВСУ не дать врагу захватить Покровск до сих пор заставило росармию направить свои усилия на продвижение на, вероятно, "наименее значимом с точки зрения оперативности секторе линии фронта".

И это положительный показатель способности Украины продолжать борьбу в этой войне, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается Украина, добавляет Эванс.

Две наступательные операции оккупантов

В настоящее время войска РФ пытаются провести две одновременные и сопровождающие наступательные операции, говорится в публикации.

Они направлены на захват Покровска путем поворотного маневра через Селидово и выравнивание линии фронта от Покровска до Ясной Поляны, чтобы разрушить "выступ" ВСУ к западу от Донецка, и создать условия для будущего наступления в Донецкой области.

Войска РФ с марта "стабильно продвигаются" на Покровском и Кураховом направлениях, но пока не достигли значительных оперативных успехов в обоих направлениях, пишут в ISW/

"Пока украинским защитникам удалось отвлечь российские силы от прямого наступления на Покровск и убедить российское военное командование потратить живую силу, технику и время на менее значимые с оперативной точки зрения достижения в западной части Донецкой области", - говорится в отчете.

ВСУ остановили основное наступление РФ в кампании лето-осень

В публикации указывается, что Силам обороны Украины удалось остановить основные наступательные усилия РФ во время кампании лето-осень 2024 года, и заставить российское военное командование потратить значительные ресурсы и время на наступление, которое не приблизило захватчиков географически ближе к их главной оперативной цели.

Эта публично задекларированная Москвой цель, в частности, предполагает выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупантам, среди прочего, важен захват Покровска, что является основной оперативной целью в военной кампании РФ на востоке Украины.

Ситуация в районе Покровска

Ранее сообщалось, что в конце октября местные власти заявили, что город Покровск будет полностью закрыт на въезд и выезд с целью обороны.

Тогда была информация, что российские оккупанты были в 6 км от одной из окрестностей этого населенного пункта.

Напомним, что в начале октября руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что ВСУ остановили наступление росармии под Покровском.

Детальнее о ситуации в Покровске, Курахово и о возможной новой угрозе на Юге, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.