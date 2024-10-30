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Покровск полностью заблокируют на въезд и выезд, - МВА

Среда 30 октября 2024 18:02
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Покровск полностью заблокируют на въезд и выезд, - МВА Иллюстративное фото: Покровск полностью заблокируют на въезд и выезд (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Город Покровск, расположенный в Донецкой области, будет полностью закрыт. Однако там все еще остается около 12 тысяч человек.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк в эфире телемарафона.

По его словам, Покровск будет полностью заблокирован на въезде и выезде с целью обороны. Также он посоветовал людям эвакуироваться к блокированию города. Добряк отметил, что в настоящее время Силы обороны уже перекрывают окрестности города.

Также уже известно, что российские оккупанты сейчас в 6 километрах от одной из окрестностей Покровска. Добряк рассказал, что в городе все остается 11 900 жителей, из них 55 – это дети.

"Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму, потому что в мороз будет очень тяжело, потому что отопительного сезона не будет, но будут пункты обогрева", – заметил он.

Он напомнил, что в городе 60% абонентов с энергоснабжением, однако в Покровской общине уже больше месяца нет света в шести населенных пунктах и городе Родинском. Пока нет возможности его восстановить.

Ситуация в районе Покровска

Ранее мы писали о том, что армия РФ продолжает продвигаться по Донбассу. Как сообщал Институт изучения войны, успехи у кафиров фиксируются на Луганском и Донецком направлениях.

Кроме этого, в начале месяца сообщалось, что украинские военные сумели остановить наступление российской армии под Покровском в Донецкой области.

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