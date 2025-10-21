Еврокомиссия в ближайшие недели представит план "репарационного кредита" для Украины
План "репарационного кредита" для Украины может быть представлен уже в ближайшие недели. Это произойдет, если лидеры европейских стран придут к согласию по нему на заседании Европейского Совета 23-24 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление комиссара ЕС по вопросам экономики и производительности Валдиса Домбровскиса в Европарламенте.
"Украине необходима дополнительная поддержка, чтобы обеспечить устойчивость оборонных усилий. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить справедливое распределение нагрузки между международными партнерами", - заявил он.
Он также отметил полное соответствие международному праву инициативы президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Репарационный кредит мобилизует значительные новые средства для Украины и станет четким сигналом России, что ее агрессия не принесет успеха. Украина будет возвращать этот кредит только тогда, когда Россия выплатит компенсации за нанесенный ущерб", - отметил еврокомиссар.
Домбровскис напомнил о механизме разблокирования процентов по средствам РФ в размере 45 миллиардов евро в 2024 году.
"Эти кредиты G7 выплачиваются и будут выплачиваться за счет доходов, полученных от замороженных активов России. Реализация существующих кредитов в евро продвигается хорошо: 25,3 миллиарда евро уже выплачено партнерами G7 и ЕС", - заявил он.
Еврокомиссар подчеркнул, что страна-агрессор уже начинает платить за разрушения, которые она вызвала в Украине.
"Репарационный кредит" для Украины
Напомним, Евросоюз может предоставить Украине "репарационный кредит" размером до 130 миллиардов евро. Киев будет возвращать средства только тогда, когда РФ полностью выплатит репарации за вторжение. Коллективный риск возлагается на страны G7 и ЕС.
Основная часть замороженных активов страны-агрессора находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.
Основой для кредита могут стать 175 миллиардов, которые достигли срока погашения и стали наличными. Из этой суммы вычтут 45 миллиардов евро кредита G7, который в 2024 году согласовали для Украины.
О решении о возможном предоставлении Украине "репарационного кредита" стало известно 23 сентября.