Оборона неба длилась 8 часов: в Воздушных силах рассказали о сегодняшней атаке РФ по Украине
Оккупанты атаковали Украину в ночь на 11 апреля в течение 8 часов, совершив комбинированные удары по энергетике городов Украины. Боевая работа сил ПВО продолжалась вплоть до 6 утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Илью Евлаша в эфире телемарафона.
"Почти с десяти часов вечера до 6:00 утра длилась воздушная тревога, во время которой враг использовал свои разные средства воздушного поражения, разные типы ракет, почти все, которые есть у них в арсенале", - подчеркнул Евлаш.
Он сообщил, что враг использовал стратегические бомбардировщики Ту-95МС, взлетевшие с района аэродрома "Оленья".
Так, оккупанты запустили 20 крылатых ракет типа Х-101/Х-555, 16 из которых удалось сбить силам ПВО.
Кроме того, в РФ также взлетало 8 истребителей МиГ-31К, являющихся носителями "Кинжалов". Евлаш добавил, что оккупанты запустили 6 аэробалистических ракет, отметив сложность борьбы украинских ПВО с данным типом вооружения.
Также во время ночной атаки враг запустил 40 ударных беспилотников типа "Шахед", круживших территорию Украины. Как отметил Евлаш, также враг выпустил 12 ракет по ЗРК С-300/С-400 по Харькову.
Оккупанты атаковали различные районы города, пытаясь нанести удары по важной инфраструктуре.
Сложность ущерба
"Довольно сложно бороться с этими ракетами, они достаточно быстры и мощны. Поэтому для того, чтобы эффективно прикрывать наши города, объекты энергетической инфраструктуры, нам необходимы специальные силы и средства, которые могут это делать. В частности системы Patriot крайне необходимы сейчас, о которых идет речь", - заявил спикер Воздушных сил.
Евлаш отметил, что при отражении атаки очень мощную работу провели мобильные огневые группы, которые уничтожили почти 100% беспилотников.
Кроме того, некоторые из дронов удалось заглушить подразделениям РЭБ.
Удары по энергетике Украины
В последние недели русская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, Россия ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины, разрушив 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).
По словам главы Минэнерго, в эту ночь и утром были атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.
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