Оборона неба длилась 8 часов: в Воздушных силах рассказали о сегодняшней атаке РФ по Украине

Оккупанты атаковали Украину в ночь на 11 апреля в течение 8 часов, совершив комбинированные удары по энергетике городов Украины. Боевая работа сил ПВО продолжалась вплоть до 6 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Почти с десяти часов вечера до 6:00 утра длилась воздушная тревога, во время которой враг использовал свои разные средства воздушного поражения, разные типы ракет, почти все, которые есть у них в арсенале", - подчеркнул Евлаш.

Он сообщил, что враг использовал стратегические бомбардировщики Ту-95МС, взлетевшие с района аэродрома "Оленья".

Так, оккупанты запустили 20 крылатых ракет типа Х-101/Х-555, 16 из которых удалось сбить силам ПВО.

Кроме того, в РФ также взлетало 8 истребителей МиГ-31К, являющихся носителями "Кинжалов". Евлаш добавил, что оккупанты запустили 6 аэробалистических ракет, отметив сложность борьбы украинских ПВО с данным типом вооружения.

Также во время ночной атаки враг запустил 40 ударных беспилотников типа "Шахед", круживших территорию Украины. Как отметил Евлаш, также враг выпустил 12 ракет по ЗРК С-300/С-400 по Харькову.

Оккупанты атаковали различные районы города, пытаясь нанести удары по важной инфраструктуре.

Сложность ущерба

"Довольно сложно бороться с этими ракетами, они достаточно быстры и мощны. Поэтому для того, чтобы эффективно прикрывать наши города, объекты энергетической инфраструктуры, нам необходимы специальные силы и средства, которые могут это делать. В частности системы Patriot крайне необходимы сейчас, о которых идет речь", - заявил спикер Воздушных сил.

Евлаш отметил, что при отражении атаки очень мощную работу провели мобильные огневые группы, которые уничтожили почти 100% беспилотников.

Кроме того, некоторые из дронов удалось заглушить подразделениям РЭБ.