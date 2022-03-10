Оборона Маріуполя: українські морпіхи знищили ворожі танки і БМП

Крім того, гвардійці полку "Азов" знищили і пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. У тому числі знищили командно-штабну машину.

"Ворожої піхоти вже ніхто не вважає. Люди вірять у захисників: багато хто не хоче їхати, а більшості і нікуди. Деяким важливо зберегти будинок, навіть якщо він став руїною. Всі розуміють, що потрібно діяти разом і злагоджено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські продовжують посилено патрулювати місто.