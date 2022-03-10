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Оборона Маріуполя: українські морпіхи знищили ворожі танки і БМП

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Маріуполь, Четвер 10 березня 2022 07:41
Оборона Маріуполя: українські морпіхи знищили ворожі танки і БМП Фото: українські морпіхи знищили ворожі танки і БМП (facebook.com.navy.mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Захисники Маріуполя продовжують тримати оборону. Українські морпіхи вчора знищили 4 танки і 1 БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України в Facеbook.

Крім того, гвардійці полку "Азов" знищили і пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. У тому числі знищили командно-штабну машину.

"Ворожої піхоти вже ніхто не вважає. Люди вірять у захисників: багато хто не хоче їхати, а більшості і нікуди. Деяким важливо зберегти будинок, навіть якщо він став руїною. Всі розуміють, що потрібно діяти разом і злагоджено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські продовжують посилено патрулювати місто.

Нагадаємо, що 9 березня ворог цілеспрямовано скинув кілька бомб на дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі.

Крім того, повідомлялося, що жертвами в блокадному Маріуполі стало вже 1300 осіб.

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