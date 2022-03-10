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Оборона Мариуполя: украинские морпехи уничтожили вражеские танки и БМП

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Мариуполь, Четверг 10 марта 2022 07:41
Оборона Мариуполя: украинские морпехи уничтожили вражеские танки и БМП Фото: украинские морпехи уничтожили вражеские танки и БМП (facebook.com.navy.mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Защитники Мариуполя продолжают держать оборону. Украинские морпехи вчера уничтожили 4 танка и 1 БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины в Facеbook.

Кроме того, гвардейцы полка "Азов" уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. В том числе уничтожили командно-штабную машину.

"Вражеской пехоты уже никто не считает. Люди верят в защитников: многие не хотят уезжать, а большинству и никуда. Некоторым важно сохранить дом, даже если он стал руиной. Все понимают, что нужно действовать вместе и слаженно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские продолжают усиленно патрулировать город.

Напомним, что 9 марта враг целенаправленно сбросил несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.

Кроме того, сообщалось, что жертвами в блокадном Мариуполе стало уже 1300 человек.

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