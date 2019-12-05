В Оболонському районі столиці утворився затор через ДТП

У четвер, 5 грудня, в Оболонському районі Києва на вулиці Богатирській утворився затор через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kev.ua.

Як повідомляється, водіям доводиться дві години стояти у заторі через утруднений рух на вулиці в результаті аварії. Причини ДТП невідомі. Про жертви або постраждалих не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що у місті Буча під Києвом сталося ДТП за участю автомобіля Porsche Cayenne та автобуса Рута. В результаті двоє людей загинуло та двоє постраждало.

Раніше у Львівській області на трасі Львів-Шегині сталося зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою, в результаті чого постраждали 3 людини.

Крім цього, у Дніпрі вантажівка зіткнулася з двома легковими автомобілями на Криворізькому шосе. В результаті аварії водія одного з автомобілів затисло в салоні, його рятувальникам довелося вирізати.

Також РБК-Україна писало, що в Україні з початку року за 8 місяців, протягом січня - жовтня, сталося близько 130 тисяч аварій на дорогах. Як зазначив перший заступник начальника Департаменту Олексій Білошицький, у цих автопригодах загинуло понад 2700 осіб.