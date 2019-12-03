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Збільшилася кількість жертв ДТП під Києвом з участю маршрутки

Новини » Надзвичайні події     03.12.2019 - 16:41
Збільшилася кількість жертв ДТП під Києвом з участю маршрутки
Фото: місце ДТП у Бучі (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Жертвами ДТП стали дві людини, ще двоє постраждали

В результаті дорожньо-транспортної пригоди, яке відбулося у місті Буча під Києвом з участю маршрутки і позашляховика, загинули дві людини, ще двоє постраждали. Про це повідомили в патрульної поліції Київської області.

Повідомляється, що на даний момент встановлюються обставини ДТП, місце аварії охороняється патрульними, які також забезпечують безпеку дорожнього руху.

"Годину тому в місті Буча сталося зіткнення двох транспортних засобів: легкового автомобіля Porsche Cayenne і автобуса Рута. Станом на зараз - 2 потерпілих і 2 загиблих", - розповіли в поліції.

Фото: місце ДТП у Бучі (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Бучі водій позашляховика Porsche не надав перевагу маршрутці і в'їхав їй у бік. В результаті зіткнення маршрутка на що проходить повз пішохода, який загинув на місці. Спочатку повідомлялося лише про одного загиблого в результаті ДТП.

Раніше РБК-Україна писало, що 3 грудня в Воронезької області Росії сталася ДТП в якому постраждали українці. Водій автобуса через складні погодні умови не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб перекинувся. Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих українців, проте в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що різні травми отримали 8 українців. З них один у важкому стані.

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