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Оновлено 25 температурних рекордів: кліматологи підбили підсумки 2021 року в Києві

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Україна, Середа 05 січня 2022 12:28
Оновлено 25 температурних рекордів: кліматологи підбили підсумки 2021 року в Києві Фото: погода в Києві у 2021 році була теплішою за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2021 році середня температура у Києві становила 9,2 градусів тепла, що на 0,2 градусів більше кліматичної норми 1991-2020 рр. Він увійшов лише у двадцятку найтепліших з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як зазначається в повідомленні, впродовж семи місяців року спостерігались позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували від'ємні відхилення від неї. Особливо відзначились липень і листопад, які мали найбільші відхилення в відповідно на 3,3 градусів та 2,2 градусів.

Найхолодніше минулого року було 20 січня - 20,2 градусів морозу, найспекотніше - 24 червня, коли температура у затінку сягнула 35,5 градусів тепла.

Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні - відповідно 9 та 10.

Опадів в Києві на проспекті Науки, 37 випало 533 мм, що відповідає 86 % кліматичної норми. 2021 рік увійшов у двадцятку найсухіших. Однак у часі опади розподілились дуже нерівномірно - майже дві місячні норми у січні та лютому, а у червні та жовтні їх кількість не перевищила і 32% від середніх багаторічних показників.

Нагадаємо, 3 січня в Києві було встановлено два температурних рекорди. Температура піднялася до 4,3 градусів, що на 0,3 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року. Крім того, максимальна температура у столиці 3 січня піднялась до 8,2 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1 градусів.

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