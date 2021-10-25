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Невакцинованих чиновників та вчителів відсторонятимуть від роботи. Уряд визначив дату

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Україна, Понеділок 25 жовтня 2021 14:04
Невакцинованих чиновників та вчителів відсторонятимуть від роботи. Уряд визначив дату Фото: нещепленних чиновників відсторонятимуть від роботи з 8 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив порядок відсторонення співробітників підприємств, установ та організацій, які підлягають обов'язковому щепленню від СOVID-19. Норма діятиме з 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 жовтня 2021 р. № 1096, оприлюднену на Урядовому порталі.

Документом доручається керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи працівників, обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення щеплень. Це не стосується тих, які мають абсолютні протипоказання та надали медичний висновок.

На час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється згідно з нормами закону. Відсторонення працівників здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються. Строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій для обов’язкової вакцинації.

Згідно з наказом від МОЗ, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників: центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

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